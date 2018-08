Nach dem Brückeneinsturz in Genua will die italienische Regierung dem privaten Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia die Lizenz entziehen. Ministerpräsident Guiseppe Conte sagte am Freitagabend, das Verkehrsministerium habe sich mit einem offiziellen Schreiben an das Unternehmen gewandt. Damit sei das Verfahren zum Konzessionsentzug eingeleitet. "Das Desaster verpflichtet uns neue Initiativen zu ergreifen, die drastischer sind als die vorheriger Regierungen", sagte Conte.

Regierung sieht Schuld bei Autostrade

Giuseppe Conte, Ministerpräsident von Italien, hat den Lizenzentzug eingeleitet. Bildrechte: dpa Bereits zuvor hatte die Regierung Autostrade per l'Italia aufgefordert, binnen 15 Tagen nachzuweisen, dass der Betreiber all seinen Instandhaltungspflichten nachgekommen sei.



Arbeitsminister und Chef der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung Lugi di Maio erklärte: "Diese Leute machen so weiter, Maut zahlen zu lassen, ohne eine ordentliche und außerordentliche Instandhaltung zu leisten, und jetzt ist es Zeit, 'basta' zu sagen."

Die Regierung macht Autostrade für die Katastrophe verantwortlich, obwohl es noch keine belastbaren Erkenntnisse zur Ursache des Brückeneinsturzes gibt. Das Unternehmen betreibt in Italien mehr als 2.800 Kilometer Autobahn. Die Muttergesellschaft Atlantia wird von der Familie Benetton kontrolliert, die mit ihrer Modefirma zu großem Reichtum gelangte. Die Familie ist für die Fünf-Sterne-Bewegung und die fremdenfeindliche Lega zur Zielscheibe geworden.

Gerissenes Tragseil als mögliche Ursache

Ein Teilstück der Autobahnbrücke in Genua ist 45 Meter in die Tiefe gestürzt. Bildrechte: dpa Die vierspurige Morandi-Brücke im Westen von Genua war am Dienstag auf einer Länge von mehr als 200 Metern eingestürzt. Dabei kamen mindestens 38 Menschen ums Leben. Lastwagen und Autos stürzten rund 45 Meter in die Tiefe und wurden teils unter Betontrümmern begraben. Am Freitag hatten Experten erste Vermutungen für die Ursache des Unglücks genannt. Möglicherweise sei der Einsturz durch den Riss eines Tragseils verursacht worden, hieß es.