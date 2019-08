Die Lage an Bord der Open Arms wurde zuletzt immer angespannter. Bildrechte: dpa

Von der Besatzung der "Open Arms" hieß es, man wolle nun den nächstgelegenen sicheren Hafen ansteuern, um die an Bord befindlichen 147 Migranten in Sicherheit zu bringen. Ziel sei Lampedusa, das man dem Gericht zufolge anlaufen dürfe, um dort alle Migranten an Land zu lassen. Wie genau das ablaufen soll, muss noch geklärt werden.



Das Schiff der spanischen Organisation Proactiva Open Arms hatte vor fast zwei Wochen 121 Menschen vor der Libyschen Küste aufgenommen, am Sonnabend kamen knapp 40 weitere dazu. Einige wurden inzwischen von Malta aufgenommen. Das Schiff harrte tagelang in internationalen Gewässern in der Nähe der italienischen Insel Lampedusa aus. Nach Angaben der Seenotretter sollte am Mittwoch schlechtes Wetter aufziehen.