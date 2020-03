Wie die neuseeländische Polizei mitteilte, hat der 29-Jährige vor dem Gericht in Christchurch die 51 Morde und 40 versuchten Morde zugegeben. Im Juni vergangenen Jahres hatte der australische Rassist noch erklärt, in allen Anklagepunkten unschuldig zu sein.



Der Angeklagte war am 15. März 2019 in zwei Moscheen eingdrungen und hastte um sich geschossen. 51 Menschen starben, Dutzende weitere wurden verletzt. Die Angriffe übertrug er per Helmkamera live im Internet. Vor dem Blutbad hatte der Angeklagte eine Kampfschrift mit rassistischen Parolen ins Netz gestellt.