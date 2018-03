Bei dem Angriff auf den von Rebellen kontrollierten Ort Irbin sollen am Montagabend nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London 15 Kinder und zwei Frauen getötet worden. Den beiden Organisationen zufolge wurde die Schule von einer bunkerbrechenden Rakete getroffen. Diese habe drei Stockwerke durchschlagen, bevor sie im Keller explodiert sei.



Zum Zeitpunkt des Angriffs hätten rund 400 Menschen in der Schule vor Bombardierungen Schutz gesucht. Der eingesetzte Waffentyp und die Art der Zerstörung seien starke Indizien für einen Angriff durch russische Streitkräfte. "Der russische Einsatz bunkerbrechender Waffen gegen Luftschutzkeller dient keinerlei militärischem Zweck, sondern ist ein terroristischer Akt", sagte Elias Perabo, Geschäftsführer von "Adopt a Revolution". Ein solcher Angriff habe allein das Ziel, möglichst viele Menschen in den Tod zu reißen und Unsicherheit zu schaffen. Moskau ist im syrischen Bürgerkrieg ein enger Verbündeter der syrischen Regierung.