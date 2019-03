Auf den Champs-Elysees stand ein Kiosk in Flammen.

Auf den Champs-Elysees stand ein Kiosk in Flammen. Bildrechte: dpa

Paris Erneut Gewalt bei Gelbwesten-Protesten

In Paris ist es am Samstag zu heftigen Ausschreitungen von Demonstranten der Gelbwesten-Bewegung gekommen. Sie warfen Steine und zündeten mindestens ein Auto an. 94 Menschen wurden festgenommen.