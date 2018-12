Nach einer Demonstration rechter Gruppen ist es am Sonntag in der belgischen Hauptstadt Brüssel zu Gewalt gekommen. Die Polizei habe Tränengas und einen Wasserwerfer eingesetzt, Demonstranten hätten Steine und Gegenstände geworfen, mindestens 90 Personen seien in Gewahrsam genommen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Belga.