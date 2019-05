Der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern im Gazastreifen ist am Wochenende erneut eskaliert. Bei gegenseitigen Angriffen gab es mehrere Todesopfer und Verletzte.

In der israelischen Küstenstadt Aschkelon starb Medienberichten zufolge ein Mann, als eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete sein Wohnhaus traf. Eine Israelin soll durch Raketensplitter schwer verletzt worden sein. Ein israelischer Rettungsdienst berichtet insgesamt von mehr als 80 Verletzten in Israel.

Militante Palästinenser im Gazastreifen hatten am Samstag damit begonnen, Raketen auf Ortschaften in Israel abzufeuern. Das israelische Militär gab die Zahl der Angriffe bis Sonntagmorgen mit mehr als 400 an.