Überraschende Freisprüche in Gezi-Prozess

In einem Aufsehen erregenden Prozess in der Türkei gegen eine Gruppe von Bürgerrechtsaktivisten sind am Dienstag der prominente Kulturmäzen Osman Kavala und acht weitere Angeklagte überraschend freigesprochen worden. Den Aktivisten war vorgeworfen worden, die Proteste im Istanbuler Gezi-Park im Sommer 2013 organisiert und so den "Umsturz" der Regierung angestrebt zu haben.