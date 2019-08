Gibraltar will den mit iranischem Öl beladenen Supertanker "Grace 1" nicht länger festhalten. Das Oberste Gericht des britischen Überseegebiets erlaubte am Donnerstag das Auslaufen des seit Anfang Juli festgesetzten Schiffs.

Regierungschef Fabian Picardo sagte in der Zeitung "Gibraltar Chronicle", es gebe eine schriftliche Erklärung der iranischen Regierung, dass die Öl-Ladung nicht in Syrien gelöscht werde.

In letzter Minute hatten die USA versucht, das Schiff am Auslaufen zu hindern. Die Regierung Gibraltars teilte mit, das US-Justizministerium habe beantragt, den Tanker wegen einer Reihe von Vorwürfen zu beschlagnahmen. Laut Regierung steht eine gerichtliche Prüfung dessen noch aus. Was das konkret für den Tanker bedeutet, war zunächst unklar.

Der Iran setzte zwei Wochen später den unter britischer Flagge fahrenden Tanker "Stena Impero" in der Straße von Hormus mit der Begründung fest, er habe gegen das Seerecht verstoßen. Weitere zwei Wochen später wurde ein weiterer Tanker beschlagnahmt. Die USA planen seitdem eine "internationale maritime Sicherheitsmission" in der Golfregion, an der sich Großbritannien beteiligen will.