Gibraltar hat die Forderung der USA zurückgewiesen, den iranischen Öltanker "Grace 1" dauerhaft zu beschlagnahmen. Das europäische Recht verbiete die Anwendung bestimmter US-Gesetze in der EU, teilten die Behörden des britischen Überseegebiets am Sonntag mit. Darunter fielen auch die US-Sanktionen gegen den Iran.

Die US-Regierung hatte am Freitag von Gibraltar die dauerhafte Beschlagnahmung der "Grace 1" verlangt. Das US-Justizministerium begründete die Forderung damit, dass der Tanker an "illegalen" Öllieferungen an Syrien beteiligt sei.