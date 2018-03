Im Fall des Giftanschlags auf einen Ex-Doppelagenten in England vermutet nun auch die EU offiziell Russland hinter der Tat. Man stimme mit der britischen Regierung darin überein, dass Russland mit hoher Wahrscheinlichkeit die Verantwortung für den Anschlag in Salisbury trage, teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk mit. Es gebe keine plausible alternative Erklärung.

Noch am Montag hatte sich die EU bei einem Außenministertreffen nicht auf eine klare Schuldzuweisung in Richtung Russland einigen können. Stattdessen hieß es von dort, die EU nehme die Einschätzung Großbritanniens sehr ernst, dass höchstwahrscheinlich Russland für den Anschlag verantwortlich sei.

Der russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Yulia waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in Salisbury gefunden wurden. Beide befinden sich noch in einem kritischen Zustand. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden sie mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet. Dieser wurde in der früheren Sowjetunion entwickelt.