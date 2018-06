Historischer Gipfel Zweiter Anlauf für Treffen von Trump und Kim

Nach tagelangem diplomatischen Verwirrspiel wird sich US-Präsident Donald Trump nun doch mit Nordkoreas Staatschef Kim Kong Un in Singapur treffen. Das gab Trump am Freitag in Washington nach einem Gespräch mit dem nordkoreanischen Unterhändler Kim Yong Chol im Weißen Haus bekannt: "Ich denke wir werden ein Verhältnis aufbauen und das wird am 12. Juni beginnen."