Die Europäische Union und China rücken in Handelsfragen wie näher zusammen. Beide Seiten hatten sich am Montag zum 20. EU-China-Gipfel in Peking getroffen. Vor dem Hintergrund des Handelskonflikts mit US-Präsident Donald Trump machten beide Parteien dabei selbst in festgefahrenen Handelsfragen wieder Fortschritte.