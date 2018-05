EU-Spitzentreff Tusk schießt scharf gegen die USA

Egal ob Iran oder Strafzölle, Trump zieht seinen "America First"-Kurs gnadenlos durch. Für Europa stellt sich die Frage: Wie gehen wir damit um? Ratspräsident Tusk schlägt beim Gifpeltreffen in Sofia nun deutliche Töne an. Er will vor den USA nicht buckeln, sondern Stärke zeigen.