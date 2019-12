Deutschland ist einem Klima-Bericht zufolge im vergangenen Jahr erstmals unter den drei am stärksten von Wetterextremen betroffenen Ländern der Welt gewesen.

Der am Mittwoch auf der UN-Klimakonferenz in Madrid vorgestellte Klima-Risiko-Index der Organisation Germanwatch berichtet von mehr als 1.200 Menschen, die 2018 in Deutschland durch die Hitzewelle mit extremer Hitze ums Leben gekommen seien. Insgesamt sei ein Schaden von 4,5 Milliarden Euro entstanden. Nach Angaben der Organisation waren nur Japan und die Philippinen im vergangenen Jahr noch stärker von extremen Wetterlagen betroffen. Im vorhergehenden Index lag Deutschland weltweit noch auf Rang 40 des globalen Risiko-Rankings.