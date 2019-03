Dafür erhielt der US-Präsident prompt dank aus Israel. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der sich gerade im Wahlkampf befindet, schrieb ebenfalls bei Twitter: "Zu einer Zeit, in der der Iran Syrien als Plattform zur Zerstörung Israels benutzen will, erkennt Präsident Trump mutig Israels Souveränität über die Golanhöhen an."