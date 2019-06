Der russische Präsident Wladimir Putin hat zwei hochrangige Polizisten entlassen, die in die Festnahme des Enthüllungsjournalisten Iwan Golunow verwickelt waren. Nach Regierungsangaben müssen der Chef der Drogenbekämpfung in Moskau, Juri Dewjatkin, und der Leiter der für den Westen Moskaus zuständigen Polizeibehörde, Andrej Putschkow, ihre Posten räumen. Putin habe das per Dekret entschieden.