Deutschland hat in den vergangenen drei bis vier Jahren seinen Beitrag für das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR verdreifacht. UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi betonte bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag, die Bundesrepublik sei mit einer jährlichen Zahlung von umgerechnet 387 Millionen Euro der zweitgrößte UNHCR-Geber nach den USA.

Lob für deutschen Resettlement-Beitrag

Zugleich lobte Grandi das deutsche Engagement im Rahmen des aktuellen EU-Umsiedlungsprogramms als beispielhaft. Merkel bekräftigte bei dieser Gelegenheit die deutsche Zusage, 10.200 überwiegend in der Türkei und Libyen festsitzenden Flüchtlingen im Zuge einer Wiederansiedlung (Resettlement) in Deutschland eine neue Heimat zu bieten. Grandi sagte dazu, er hoffe dass andere europäische und außereuropäische Länder diesem Beispiel folgen würden. Der UN-Flüchtlingskommissar lobte Deutschland ausdrücklich als Partner in der Flüchtlingshilfe.

Illegale durch legale Migration ersetzen

Merkel betonte in dem Zusammenhang das Ziel, illegale durch legale Migration zu ersetzen. Darüber hinaus müsse die Hilfe in den Herkunftsländern der Migranten intensiviert werden. UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi pflichtete Merkel bei: "Wir erleben vielleicht die seit Jahrzehnten größte Zahl von Krisen, die Flüchtlingsströme erzeugen". Das sagte Grande auch mit Blick auf die Lage in Bangladesch, Syrien und in afrikanischen Ländern wie dem Kongo oder Burundi.

Grandi warnt vor Katastrophe in Idlib

Mit Blick auf den Syrien-Krieg warnte Grandi vor einer möglicherweise bevorstehenden Katastrophe in der nordsyrischen Islamisten-Hochburg Idlib. Neben zahlreichen Rebellen hielten sich dort nach wie vor hunderttausende Zivilisten auf. Im Falle eines Angriffs der Regierungstruppen von Präsident Baschar al-Assad könnte es dort zu einer "großen humanitären Katastrophe" kommen, so Grandi.

Welternährungsprogramm braucht 530 Millionen Euro