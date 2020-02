Machtposition im Weissen Haus US-Botschafter Grenell wird Geheimdienstkoordinator

US-Präsident Donald Trump holt seinen loyalen Botschafter in Deutschland in die Regierungszentrale: Richard Grenell wird der neue geschäftsführende Geheimdienstkoordinator. Damit besetzt der Diplomat eine Schlüsselposition im Weißen Haus. In Berlin war er oft mit polarisierenden Äußerungen angeeckt.