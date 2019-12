US-Präsident Donald Trump hatte die Sanktionen gegen am Bau beteiligte Firmen am Freitagabend in Kraft gesetzt. Der US-Präsident wirft Deutschland vor, sich durch Nord Stream 2 in Abhängigkeit von russischem Gas zu begeben. Daraufhin setzte der Schweizer Offshore-Dienstleister Allseas seine Beteiligung am Bau aus.