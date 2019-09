Der gewöhnlich als Alternativer Nobelpreis bezeichnete Right Livelihood Award wird in diesem Jahr zum 40. Mal verliehen. Er würdigt den Einsatz für Menschenrechte, Pressefreiheit, bürgerliche Freiheiten und Umweltschutz. Er wurde 1980 vom schwedisch-deutschen Philanthropen Jakob von Uexküll ins Leben gerufen und steht in kritischer Distanz zu den traditionellen Nobelpreisen. Die Preisverleihung ist am 4. Dezember in Stockholm.