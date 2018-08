Letztes Hilfspaket Ende der Finanzspritzen für Griechenland

Am Montag läuft das dritte und letzte Hilfspaket von über 80 Milliarden Euro für Griechenland aus. Seit 2010 hing das Land am Tropf internationaler Geldgeber, was auch in Deutschland immer wieder zu heftigen Debatten über das Für und Wider der Griechenland-Rettung führte. Das zumindest vorläufige Ende des griechischen Finanz-Dramas wird in der Bundespolitik größtenteils mit Erleichterung aufgenommen.

von Matthias Reiche, Hauptstadtkorrespondent MDR AKTUELL