Nach den Ausschreitungen im überfüllten Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos hat die griechische Regierung umfangreiche Maßnahmen angekündigt. Demnach sollen bis Ende 2020 mehr als 10.000 Migranten ohne Anspruch auf Asyl zurück in die Türkei geschickt werden. Zudem wurden die Patrouillen der Küstenwache in den Meerengen zwischen den Inseln im Osten der Ägäis und der Türkei verstärkt.

Wie das Staatsfernsehen mitteilte, wurden am Dienstag 215 Flüchtlinge auf das griechische Festland gebracht. Eine Fähre brachte vor allem Familien mit Kindern sowie Kranke von der Insel in die Hafenstadt Piräus. In den nächsten Tagen sollen demnach Hunderte weitere Migranten aus Lagern auf Lesbos und den Inseln Samos, Chios, Leros und Kos auf das Festland gebracht werden.

Am Wochenende war es im Registrierungscamp Moria auf Lesbos zu Ausschreitungen gekommen. Bildrechte: dpa

Ein Maßnahmenpaket zur Entspannung der Lage auf Lesbos sieht ferner vor, die seit Monaten stagnierenden Asylverfahren auf den Inseln zu beschleunigen. Künftig soll binnen drei Monate über Anträge entschieden werden. Der für Migration zuständige stellvertretende Minister Giorgos Koumoutsakos kündigte dazu Änderungen im Asylgesetz an sowie mehr Personal zur Bearbeitung der Asylanträge.



In und um das Registriercamp Moria hatte es am Sonntag schwere Ausschreitungen gegeben, eine Frau starb bei einem Brand. Am Dienstag herrschte nach griechischen Angaben Ruhe.