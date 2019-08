Griechenlands konservative Regierung hat das weltweit einzigartige griechische Universitätsasyl einschränkt. Das Parlament in Athen stimmte am Donnerstagabend mehrheitlich zu, dass die Polizei künftig bei Unruhen und Kriminalfällen auf dem Campus von Universitäten aktiv werden darf. Das hat das Parlamentspräsidium mitgeteilt.

Wegen der Beschneidung des Universitätsasyls durch das Parlament werden jetzt weitere Randale befürchtet. Bereits am Donnerstag demonstierten Studenten und Gewerkschafter. Auch Anarchisten, Linksextreme und autonome Gruppierungen kündigten Proteste an. Wegen der großen Hitze in Athen, vor der viele Menschen im August in Richtung Meer fliehen, blieb es jedoch zunächst noch relativ ruhig.