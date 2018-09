Seit 2010 hatte das hoch verschuldete Land von seinen Euro-Partnern und vom Internationalen Währungsfonds (IWF) Kredite in Höhe von insgesamt 288 Milliarden Euro bekommen, um eine Staatspleite abzuwenden. Im Gegenzug musste Griechenland drastische Spar- und Reformauflagen umsetzen, die immer wieder zu heftigen Protesten führten.



In der Krise schrumpfte die griechische Wirtschaft um ein Viertel, die Armut nahm deutlich zu, viele junge Menschen wanderten aus. Mittlerweile wächst die Wirtschaft leicht und Griechenland will sich künftig wieder alleine am Kapitalmarkt Geld beschaffen.