Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras will mit den Reparationsforderungen ein Wahlkampfversprechen umsetzen.

Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras will mit den Reparationsforderungen ein Wahlkampfversprechen umsetzen.

Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras will mit den Reparationsforderungen ein Wahlkampfversprechen umsetzen. Bildrechte: imago images / Pacific Press Agency

Parlamentsbeschluss Griechenland will Reparationen von Deutschland fordern

Hauptinhalt

Nach Polen will jetzt auch Griechenland weitere Reparationsforderungen an Deutschland geltend machen. Das Parlament in Athen hat die Regierung verpflichtet, die Ansprüche durchzusetzen. Die Bundesregierung sieht keinen Handlungsbedarf.