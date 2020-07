In Athen sind 24 kranke Kinder sowie ihre Eltern und Geschwister in Richtung Deutschland abgeflogen. Sie stammen aus den überfüllten Camps auf den griechischen Inseln in der Ägäis. Wie das Migrationsministerium mitteilte, handelt es sich um 85 Asylbewerber. Sie sollen nach der Landung in Kassel auf die Bundesländer verteilt werden. 26 von ihnen sollen nach Thüringen kommen. In den nächsten Wochen will Deutschland weitere 243 kranke minderjährige Geflüchtete und ihre Familien aufnehmen.