Zehn Tage nach dem geplanten Austrittstermin Großbritanniens aus der Europäischen Union hat die EU den Briten erneut eine Fristverländerung für den Brexit eingeräumt. Bei einem Sondergipfel in Brüssel vereinbarten beide Seiten als neuen Termin den 31. Oktober. Die britische Premierministerin Theresa May will die Scheidung von der EU sogar noch vor dem 22. Mai abschließen, einen Tag vor Beginn der Europawahlen. London müsste zwar die Abstimmung vorbereiten, was die Regierung vor dem Gipfel auch ankündigte, bräuchte die Wahl aber nicht mehr durchführen.