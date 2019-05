Weitere Schlappe für Großbritanniens Premierministerin Theresa May: Aus Protest gegen den Brexit-Kurs der Regierung ist die britische Ministerin für Parlamentsfragen, Andrea Leadsom, zurückgetreten. Die überzeugte Brexit-Befürworterin erklärte in einem am Mittwochabend via Twitter veröffentlichten Schreiben, sie unterstütze das Angebot Mays nicht, das Parlament über ein weiteres Brexit-Referendum abstimmen zu lassen.

Leadsom sagte, sie glaube nicht mehr daran, dass Mays Strategie dazu führen werde, das Ergebnis des Brexit-Referendums umzusetzen. Der Schritt der Unterhausvorsitzenden kam, nachdem neue Rücktrittsforderungen an die Regierungschefin ungehört verhallt waren. Der Druck auf May, ebenfalls ihr Amt abzugeben, dürfte damit erheblich wachsen.

May hatte am Dienstag eine Reihe von Kompromissen vorgestellt, um ihren mit der EU ausgehandelten Brexit-Deal doch noch durchs Unterhaus zu bekommen. Dafür kündigte sie Zugeständnisse an die Opposition und die Brexit-Hardliner an. Außerdem stellte sie den Abgeordneten unter anderem ein zweites Referendum in Aussicht. Zudem sieht Mays neuer Gesetzentwurf vor, dass das Parlament darüber abstimmen darf, ob das Vereinigte Königreich für eine gewisse Zeit in einer Zollunion mit der EU verbleiben soll.