Großbritannien darf die Brexit-Austrittserklärung einseitig zurücknehmen. Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs EuGH braucht das Land für diesen Schritt keine Zustimmung der übrigen EU-Länder. Wie der EuGH am Montag in Luxemburg entschied, muss die Austrittsankündigung lediglich entsprechend der verfassungsrechtlichen Notwendigkeiten in Großbritannien zurückgezogen werden.

Die britische Premierministerin Theresa May hatte erst am Wochenende erneut für den 600-Seiten-Pakt geworben. Sollte er am Dienstag im Parlament scheitern, gibt es verschiedene Handlungsoptionen zur Verfügung. Sie reichen von einer weiteren Abstimmung über Neuverhandlungen über eine engere Anbindung Großbritanniens an die EU bis hin zu einem zweiten Referendum oder den Rückzug vom Brexit.