Die Corona-Krise hat auch auf die Brexit-Nachverhandlungen zwischen EU und Großbritannien den Druck verstärkt. Nach sechswöchiger Zwangspause wegen der Pandemie haben beide Seiten am 20. April ihre Verhandlungen über die künftigen Handelsbeziehungen wieder aufgenommen. Am 19. März hatte EU-Unterhändler Michel Barnier bekanntgegeben, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Auch sein britischer Kollege David Frost begab sich wegen Corona-Symptomen in Quarantäne. Nun gehen die Verhandlungen per Videokonferenz statt in persönlichen Treffen weiter.