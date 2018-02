Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat für ein umfangreiches und schnelles Sicherheitsabkommen zwischen ihrem Land und der EU nach dem Brexit geworben. Die britische Regierungschefin erklärte am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz: "Wir möchten die Kooperation auch nach dem Austritt aus der EU fortsetzen und vorantreiben."

"Europas Sicherheit ist unsere Sicherheit"

May begründete ihren Wunsch nach einer dauerhaften Sicherheitspartnerschaft mit der Verpflichtung, den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten. "Europas Sicherheit ist unsere Sicherheit", sagte die konservative Politikerin. Die Sicherheit der Bürger dürfe nicht durch einen "Wettbewerb zwischen Partnern", durch "tief verankerte Ideologie" und "institutionelle Einschränkungen" gefährdet werden.

Europäischer Haftbefehl und Europol

Europol-Hauptquartier in Den Haag: May kann sich vorstellen, weiter in der europäischen Polizeibehörde mitzuarbeiten. Bildrechte: IMAGO Die britische Premierministerin setzt sich unter anderem dafür ein, dass Großbritannien nach dem EU-Austritt den Europäischen Haftbefehl beibehalten und Teil der EU-Polizeibehörde Europol bleiben könnte. Diese Zusammenarbeit sei im Kampf gegen Terrorismus, organisierte Kriminalität und Cyberkriminalität sehr wichtig und liege von daher im beiderseitigen Interesse. Ohne ein entsprechendes Abkommen könne der Datenaustausch bei Sicherheitsbehörden wie Europol nicht wie bisher fortgesetzt werden.

Zusammenarbeit beim Militär

Challenger 2- Kampfpanzer der Britischen Armee. Auch in Militärfragen wollen die Briten weiter mit der EU zusammenarbeiten. Bildrechte: IMAGO May unterstrich außerdem die Bereitschaft Großbritanniens, auch nach dem EU-Austritt an einigen EU-Programmen mitzuarbeiten und dafür auch Geld bereitzustellen. Als Beispiele nannte sie die Militärforschung, in dem der britische Anteil in Europa bei 40 Prozent liege, sowie Weltraumaktivitäten, gemeinsame militärische Aktionen und die Entwicklungshilfe. Im Gegenzug wolle Großbritannien aber auch an Entscheidungen über die Ausrichtung der Programme beteiligt sein, forderte die britische Regierungschefin.

Europäischer Gerichtshof

Großbritanniens Premierministerin deutete zudem an, dass ihre Regierung bei solchen EU-Programmen auch die Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofes akzeptieren werde. Allerdings machte sie auch klar, dass das oberste rechtsprechende Organ der EU in allen anderen Rechtsfragen künftig nicht mehr für Großbritannien zuständig sein werde. Diese Souveränität des Vereinigten Königreichs sei bei einem möglichen Sicherheitsabkommen mit der EU zu akzeptieren, betonte May.

