Bei den Kommunalwahlen in Großbritannien hat die Konservative Partei von Premierministerin Theresa May ein Debakel erlebt: Landesweit verloren die Tories 1.335 Sitze und die Kontrolle über viele Bezirksverwaltungen.

Premierministerin May steht nach dem Debakel bei den Kommunalwahlen noch stärker in der Kritik. Bildrechte: dpa

Die Kritik an Premierministerin Theresa May ließ deshalb auch nicht lange auf sich warten. Teilweise wurde sogar ihr Rücktritt gefordert. Die frühere Entwicklungshilfeministerin Priti Patel sagte angesichts des Debakels für die Tories: "May ist ein Teil des Problems. Wir können einfach nicht so weitermachen. Wir brauchen einen Wechsel."