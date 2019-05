Großbritannien wird auf jeden Fall an der Europawahl teilnehmen.

Brexit-Verhandlungen Großbritannien nimmt auf jeden Fall an Europawahl teil

Obwohl Großbritannien aus der EU austreten will, werden die Briten an der Europawahl Ende Mai teilnehmen. Grund ist die Verzögerung beim Brexit. Ein Vertrag kann nicht rechtzeitig in Kraft treten.