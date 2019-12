Was für Deutschland normal ist, ist für Großbritannien eher ungewöhnlich. Es gilt das Mehrheitswahlrecht. Heißt: Ins Parlament zieht nur der Kandidat mit den meisten Stimmen in seinem Wahlkreis ein. Die Stimmen für unterlegene Kandidaten verfallen. Das führt dazu, dass die beiden großen Parteien - also Tories (Konservative) und Labour (Sozialdemokraten) - bevorzugt werden und bringt in der Regel klare Mehrheitsverhältnisse.

Jeremy Corbyn (l.) und Boris Johnson verfolgen in Sachen Brexit unterschiedliche Ziele. Bildrechte: dpa

Anders war es nach der Wahl 2017. Theresa May von den konservativen Tories wollte sich damals eine stabile Parlamentsmehrheit für ihre Brexit-Pläne sichern – und verlor schließlich mehrere Sitze an die sozialdemokratische Labour-Partei. Regieren konnte sie nur mit Hilfe der nordirischen DUP. Es folgten die Hängepartie um den Brexit und schließlich die Amtsübernahme durch Boris Johnson.



Seitdem treibt Johnson seine Brexit-Pläne rigoros voran. Doch auch er musste sich im Herbst dem Willen des Parlaments beugen und den angepeilten Brexit zum 31. Oktober 2019 erneut verschieben. Mit der vorgezogenen Parlamentswahl am Donnerstag will er sich nun eine konservative Mehrheit im Parlament sichern – und verfolgt damit eine ähnliche Strategie wie seine Vorgängerin Theresa May.