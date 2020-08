Der britische Premier hat in dieser Woche mal wieder vorgemacht, wozu er seine Landsleute ermutigen möchte: mehr Rad fahren. In einem Fahrradladen bei Nottingham erklärte er der Presse, wie seine Regierung für eine Fahrradrevolution in Großbritannien sorgen möchte. "Das ist das ambitionierteste Maßnahmenpaket, das jemals für den Radverkehr auf den Weg gebracht worden ist. Wir werden zwei Milliarden Pfund investieren."