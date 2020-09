Das britische Unterhaus hat alle Mahnungen aus der Europäischen Union in den Wind geschlagen und das umstrittene Binnenmarktgesetz von Premierminister Boris Johnson verabschiedet. 340 Abgeordnete stimmten für die Vorlage, 256 dagegen.

Auch in Johnsons Partei ist der Vorstoß umstritten. Johnson hatte deshalb dem Parlament ein Mitspracherecht für eine etwaige Anwendung der Vorschriften eingeräumt.

Trotz des Streits um das Binnenmarktgesetz starteten die Verhandlungsteams beider Seiten am Dienstag in Brüssel in die neunte und vorerst letzte geplante Verhandlungsrunde über einen Handelspakt. Allerdings stocken die Verhandlungen noch immer. Streitpunkte sind unter anderem Regeln zur Fischerei und zur staatlichen Unterstützung britischer Unternehmen.