Rund 100 Tage vor dem Datum zum Austritt Großbritanniens aus der EU verstärken beide Seiten ihre Vorbereitungen für einen harten Brexit. Der britische Brexit-Minister Steve Barclay erklärte nach einer Kabinettssitzung am Dienstag, die Minister hätten für einen EU-Austritt ohne Abkommen zwei Milliarden Pfund (rund 2,2 Milliarden Euro) an Mitteln freigegeben.

Die EU-Kommission will am Mittwoch konkrete Maßnahmen vorlegen, sollte am 29. März 2019 ein ungeordneter Brexit anstehen. Weitere Gespräche und Zugeständnisse an London seien nicht geplant, hieß es aus Brüssel.