Großbritannien weist russische Diplomaten aus

Großbritannien weist wegen des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal 23 russische Diplomaten aus. Das kündigte Premierministerin Theresa May am Mittwoch im Parlament in London an. Zuvor hatte Russland ein Ultimatum zur Aufklärung des Falls verstreichen lassen. Theresa May hatte sich daraufhin mit dem nationalen Sicherheitsrat über das weitere Vorgehen beraten.

Fall wird zum Thema im UN-Sicherheitsrat

Unterdessen hat auch der UN-Sicherheitsrat das Thema auf seine Agenda gesetzt. Er wird sich am Mittwochabend damit befassen. Die britische Regierung hatte die Krisensitzung beantragt. Sie will nach Angaben der britischen Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York die öffentliche Sitzung im höchsten UN-Gremium nutzen, um die Ratsmitglieder über den Giftanschlag zu informieren. Russland hat ebenso wie Großbritannien ein Veto-Recht im UN-Sicherheitsrat.