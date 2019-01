Großbritannien treibt seine Vorbereitungen für einen harten Brexit ohne Abkommen mit der EU voran. Wie die Zeitung "Guardian" schreibt, sollen rund 1.000 Polizisten aus England und Schottland für einen Einsatz an der Grenze zwischen Nordirland und Irland trainiert werden.

Im Falle eines harten Brexits sollen sie dann die nordirische Polizei verstärken. Diese habe selbst um die Hilfe gebeten, um mögliche Probleme zu bewältigen, die durch eine harte Grenze entstehen könnten. Bei einem harten Brexit würde es an der Grenze von Irland und Nordirland wieder Kontrollen geben, da Irland in der EU bleibt.

Die Ausbildung der 1.000 Polizisten soll dem Zeitungsbericht zufolge noch im Januar beginnen. Die dafür vorgesehenen Engländer und Schotten sollen dafür von ihren eigentlichen Aufgaben abgezogen werden. Die Ausbildung sei notwendig, weil sich Ausrüstung und Taktiken in Nordirland deutlich von denen im übrigen Königreich unterschieden.

Ende Dezember war bereits bekannt geworden, dass die britische Regierung Fähren für einen möglichen harten Brexit gebucht hat. So soll die Versorgung der Insel gewährleistet werden.

Großbritannien scheidet am 29. März aus der EU aus. Das britische Parlament soll in zwei Wochen über einen Brexit-Vertrag abstimmen, den Premierministerin Theresa May mit Brüssel ausgehandelt hat. Allerdings ist zum aktuellen Zeitpunkt eine Zustimmung der Abgeordneten unwahrscheinlich.