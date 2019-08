Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will beim G7-Gipfel in Biarritz Spannungen zwischen den USA und den anderen führenden Industrieländern abbauen. Macron erklärte: "Wir müssen es schaffen, zu einer Form der Deeskalation zu kommen und diesen Handelskrieg zu vermeiden, der sich überall abzeichnet." Zugleich appellierte er an US-Präsident Trump, eine Annäherung im Konflikt um den Iran zu ermöglichen. Es gehe allen um das gleiche Ziel, sicherzustellen, dass der Iran keinen Zugang zu Atomwaffen bekomme.

Ein weiteres Thema des Treffens sind neben Konflikten wie in Syrien und in der Ostukraine die aktuellen Brände in den Regenwaldgebieten des Amazonas. Macron hatte Brasiliens Präsidenten Jair Bolsonaro mit dem Stopp des Mercosur-Handelsabkommens gedroht, sollte dessen Regierung nicht entschiedener gegen Brandrodungen vorgehen. Unterstützung erhielt er dabei von Ratspräsident Donald Tusk. Die Bundesregierung ist dagegen. Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßte zwar, dass die Brände ein Thema in Biarritz seien: "Unser Haus brennt - und da können wir nicht schweigen." Der Nichtabschluss des Mercosur-Abkommens würde aber keinen Beitrag dazu leisten, dass in Brasilien weniger Regenwald gerodet werde, erklärte ein Regierungssprecher.