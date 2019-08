US-Präsiden Trump (l), und der britische Premier Johnson beim Arbeitsfrühstück im Hotel du Palais am Rande des G-7-Gipfels.

US-Präsiden Trump (l), und der britische Premier Johnson beim Arbeitsfrühstück im Hotel du Palais am Rande des G-7-Gipfels. Bildrechte: dpa

G7-Treffen Trump bietet Johnson "fantastisches" Handelsabkommen an

Die USA und Großbritannien verfolgen in Biarritz vor allem eigene Interessen. US-Präsident Trump bot dem neuen britischen Premier Johnson für die Zeit nach dem Brexit einen "fantastischen" Deal an. Derweil gibt es Kritik an der Nichteinladung von Russland zum G7-Treffen - aus Ostdeutschland.