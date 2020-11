Ein abgewählter US-Präsident, der nicht abtreten will und Beratungen lediglich via Bildschirm, die sich wegen der Zeitunterschiede rund um den Erdball auf einige wenige Stunden beschränken – natürlich weiß Regierungssprecher Steffen Seibert, dass sich die Erwartungen an diesen Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer am unteren Ende bewegen.