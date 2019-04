In Libyen sind am Sonntag die Kämpfe um die Hauptstadt Tripolis eskaliert. Kräfte des abtrünnigen Generals Chalifa Haftar griffen nach eigenen Angaben erstmals Vororte der libyschen Metropole aus der Luft an, in der die Einheitsregierung von Ministerpräsident Fajes al-Sarradsch ihren Sitz hat.

Tote und Verletzte

Erfolgreicher Kämpfer gegen Islamisten

General Chalifa Haftar Bildrechte: dpa Haftar unterstützt mit seinen Truppen eine Gegenregierung, die im Osten Libyens herrscht. Ihm war es in der Vergangenheit gelungen, mit einer Reihe erfolgreicher Offensiven den Osten und große Teile des Südens von Libyen unter seine Kontrolle zu bringen. Dabei waren seine Truppen auch erfolgreich gegen die Ableger der Terrormiliz "Islamischer Staat" und andere islamistische Rebellengruppen vorgegangen. Unterstützt wird Haftar von Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland.



Der frühere Gadaffi-General, der sich Ende der 1980er-Jahre in die USA abgesetzt hatte und 2011 am Sturz des libyschen Diktators beteiligt war, gilt als Bollwerk gegen die teilweise von der Türkei und Katar unterstützten Islamistengruppen in dem Bürgerkriegsland.

Bessere Verhandlungsposition