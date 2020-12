Der im deutschen Exil lebende türkische Journalist Can Dündar ist von einem Istanbuler Gericht zu 27 Jahren Haft verurteilt worden. Türkischen Medienberichten zufolge wurde der Ex-Chefredakteur der oppositionellen Zeitung "Cumhuriyet" in Abwesenheit wegen Unterstützung einer Terrorgruppe und Spionage verurteilt. Das Gericht ordnete zudem erneut Dündars Festnahme an.



Die Vorwürfe beziehen sich auf einen brisanten Bericht aus dem Jahr 2015 über geheime Waffenlieferungen der Türkei an Islamisten in Syrien. Die Anwälte Dündars boykottierten aus Protest die Verhandlung. Sie hatten die Entscheidung zuvor damit begründet, dass sie kein Urteil legitimieren wollen, das zuvor bereits politisch entschieden worden sei.