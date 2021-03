Sarkozys Anwalt Thierry Herzog während des Prozesses Bildrechte: dpa

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der konservative Politiker im Jahr 2014 versucht hatte, einen Generalanwalt an Frankreichs Oberstem Gerichtshof zu bestechen, um Informationen zum Verlauf eines ihn betreffenden Verfahrens zu erlangen.



Sarkozy soll dem hohen Justizbeamten Gilbert Azibert versprochen haben, ihn bei der Bewerbung für einen Posten in Monaco zu unterstützen. Auch der Justizbeamte und ein Anwalt Sarkozys, Thierry Herzog, erhielten je drei Jahre Haft. Der ehemalige Präsident hat die Vorwürfe stets bestritten, seine Anwälte plädierten auf Freispruch. Die Verurteilten haben nun zehn Tage Zeit, um Berufung einzulegen.