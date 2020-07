Die Hagia Sophia in Istanbul kann wieder zur Moschee werden. Das höchste Verwaltungsgericht der Türkei machte heute den Weg frei für die Pläne von Staatschef Erdogan. Das Gericht urteilte am Freitag, dass die Umwandlung des Bauwerks in ein Museum durch den Staatsgründer der modernen Türkei, Mustafa Kemal Atatürk, im Jahr 1934 unrechtmäßig gewesen sei. Unmittelbar danach unterzeichnete Präsident Recep Tayyip Erdogan ein Dekret, wonach die Muslime in dem Weltkulturerbe wieder beten dürfen.