Die USA verzichten im Gegenzug auf neue Strafzölle und senken teilweise bestehende Zölle. US-Finanzminister Steve Mnuchin drohte allerdings nur Stunden vor Unterzeichnung der Vereinbarung, Trump könne jederzeit neue Zölle verhängen, sollte Peking sich nicht an die Vereinbarungen halten.

Viele schwierige Themen werden in dem Teil-Abkommen nicht geklärt, etwa die massiven Subventionen für chinesische Staatsunternehmen. Diese und andere Fragen sollen in einem späteren Abkommen geklärt werden.

Trump betonte, dass die Strafzölle gegen China, die nicht im Zuge des nun unterzeichneten Teilabkommens gesenkt werden, bis zum Abschluss eines zweiten Abkommens bestehen bleiben. Er kündigte zudem an, bald nach China reisen zu wollen. Ein Datum nannte der Präsident nicht.

Die Trump-Regierung liefert sich seit fast zwei Jahren mit China einen erbitterten Handelsstreit, der auch die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft zieht. Trump wirft China unfaire Handelspraktiken zulasten von US-Unternehmen und den Diebstahl geistigen Eigentums vor. Er hatte deshalb eine Strafzollspirale in Gang gesetzt, die inzwischen einen großen Teil der Importe aus China in die USA betrifft. Peking reagierte mit Gegenzöllen.