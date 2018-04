Nachdem die USA neue Zölle auf chinesische Produkte angekündigt haben, will nun auch China weitere Zölle auf US-Waren erheben. Betroffen sind laut Handelsministerium in Peking unter anderem Sojabohnen, Autos, Rindfleisch sowie Produkte der Chemie- und Flugzeugindustrie. Es geht um insgesamt 106 US-Güter in vier Kategorien. Den Wert der Importe gab das Handelsministerium in Peking mit 50 Milliarden US-Dollar an.