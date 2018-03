US-Präsident Donald Trump hat Deutschland wegen seiner Verteidigungs- und Handelspolitik hart kritisiert. Trump sagte zu den geplanten Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium, die Vereinigten Staaten seien von einigen Ländern im Handel und in der Verteidigung "über Jahre enorm ausgenutzt" worden.

Als Beispiel nannte Trump Deutschland und die aus seiner Ansicht zu niedrigen deutschen Ausgaben für Verteidigung. Die USA würden einen deutlich höheren Anteil ihres Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investieren als Deutschland. Das sei nicht fair, so der Präsident.

Handel und Militär gingen "bis zu einem gewissen Grad Hand in Hand", so Trump. Damit stellte er einen direkten Zusammenhang zwischen Handelsfragen und Verteidigungspolitik her. Zudem bekräftigte er, Strafzölle von 25 Prozent auf die Einfuhr von Stahl und 10 Prozent auf Aluminiumimporte verhängen zu wollen.